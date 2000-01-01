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Bosh: "Warriors, Heat'e göre daha bir 'hanedan' konumunda"

Eski NBA All-Star'ı Chris Bosh, Golden State Warriors'ın, Miami Heat "Big 3" kadrosuna göre "hanedan" avantajına sahip olduğuna inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA All-Star'ı Chris Bosh, Golden State Warriors'ın, Miami Heat "Big 3" kadrosuna göre "hanedan" avantajına sahip olduğuna inandığını söyledi.

2010 ve 2014 arası süren Big 3 döneminde önemli rol oynamış olan Bosh, şu şekilde konuştu:

"Oyunun tarihindeki yerimizi ve tüm bunları düşünüyordum. Warriors'ın daha bir hanedan olduğunu düşünüyorum. Bence biz, İngiltere'den Cream grubunu bilir misiniz? Biz daha çok Cream gibiydik. 'Bir araya geleceğiz. Oynayacağız. Bu mega şeyi bir araya getireceğiz, sadece dört yıl boyunca, bebeğim.' Çılgın bir dönemdi. Bunu yaşadığımı bile düşünmek çılgınca."

Bosh ve Heat, LeBron James ve Dwyane Wade ile, 2011'de Dallas Mavericks'e ve 2014'te San Antonio Spurs'a yenilmiş, 2012 ve 2013'te de arka arkaya şampiyonaluklar kazanmıştı.

James daha sonra Cleveland Cavaliers'a tekrar katıldığında, Warriors'ta Stephen Curry, Klay Thompson ve Kevin Durant'li ekibi ilk elden tecrübe etmişti. LeBron 2015 ve 2018 arası kendilerine karşı dört kez üst üste eşleşmiş, bunlardan üçünü kaybetmiş, 2016'da da kazanmıştı.


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