Miami Heat, eski oyuncusu Mario Chalmers ile 10 günlük bir sözleşme imzalayınca, takımın eski yıldızı Chris Bosh da katılmak istediğini belirtti.



Miami'de altı sezon geçiren Hall of Fame oyuncu, Chalmers'ın Heat'i kendisini kadroya katması için ikna etmeye çalışmasını istediğini söyleyerek şaka yaptı ve hala formda olduğunu da ekledi:



"Hey Mario, onlara eski ikili oyunu tekrar geri getirebileceğimizi söyle! Grubu tekrar bir araya getirelim! Formdayım!"



Chalmers Miami'de sekiz sezon geçirmiş ve altı sezonda Bosh'la birlikte forma giymişti. İkili, Heat'in 2012 ve 2013'te arka arkaya NBA şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmuştu.



Mario, 2017-18 sezonundan bu yana NBA'de oynamazken, Bosh, Şubat 2019'da emekli olduğunu açıklamıştı. Bosh, kan pıhtıları nedeniyle 2016-17 sezonunun tamamını kaçırmış ve bir daha lige geri dönmemişti.



Heat ile geçirdiği altı sezonda Bosh, 18.0 sayı, 7.3 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları tutturmuştu. Chalmers ise Miami'de oynadığı sekiz sezonda 8.8 sayı, 2.4 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



