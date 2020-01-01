Bosh: "LeBron'un en iyi takım arkadaşı Davis değil, Wade'di!"

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in sahip olduğu en iyi takım arkadaşının Anthony Davis değil, Dwyane Wade olduğuna inandığını söyledi.



Davis'in yakın zamandaki etkileyici performansları vesilesiyle, James'in kariyerindeki en iyi takım arkadaşının kim olduğu tartışmaları hız kazanmış durumda.



Bosh, Complex'ten Alex Wong'a, yapılan bu tartışmalarla ilgili düşüncesini şöyle açıkladı:



"Ancak takım arkadaşlarını sıralamaya gelince, sıralama yapmak zor. Kimi seçeceğimi biliyorsunuz. Benim için Dwyane Wade, çünkü Dwyane ona, 'LeBron, asıl adam sen olmalısın, 1 numaralı seçenek sensin ve ben her şeyi hallederim, sen devam et ve rahatça olduğun kişi ol.' demişti.



Üstelik, oyun üzerindeki etkilerine bakınca, o ikilinin yaptıklarını yapan başka kimseyi görmemiştim. Top çalmalar, alley-oop pasları, smaçlar... Bu ikilinin en iyi anlarını sonsuza kadar izleyebilirsiniz. Onlar klasikleşti artık.



Onlardan önce veya sonra, bu tarz bir şey görmemiştim. Benim düşüncem bu şekilde. Dwyane, onun için büyük bir tamamlayıcıydı. En iyi anlarını izlediğinizde, görürsünüz."



