Bosh, LeBron'un 2014'te ayrılacağını nasıl anladı?

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, LeBron James'in Heat'ten ayrılacağını anladığı anı açıkladı.



Bosh, eski takım arkadaşı LeBron'un, Heat'i 2014'te terk edeceğini nasıl anladığını anlattı.



Bosh, Stephen Jackson ve Matt Barnes ile birlikte "All the Smoke" podcast'ine konuk olduğunda, James'in kendisine Miami'den ayrılıp Clevaland Cavaliers'a dönme kararını bildirdiğine dair bir mesaj gönderdiğini söyledi:



"O zamanlar bunu anlamamıştım. O dönemde kafamda takımın yeniden bir araya geleceğine hazırlanıyordum. Kazanabilmek için, takımı tekrar bir araya getirmek istiyorduk ve işler pek öyle gitmemişti.



Dürüst olmak gerekirse, başlarda buna gücenmiştim. Ben ve 'Bron bunun hakkında konuşmuş olsak da, ben sadece kendimin nasıl hissettiğine odaklanmıştım.



Ama ben rekabetçi biriydim ve o soyunma odasına geri döndüğünüzde ve LeBron orada olmadığından ötürü, herkes o 25 sayıyı atmanız için size baktığı zaman, bu zor olabiliyor."



Bosh ve James, Heat'te beraber dört yıl (2010-2014) geçirmiş ve dört kez NBA Finallerinde oynayıp, bunların ikisini (2012, 2013) kazanmışlardı.



