Bosh: "LeBron, en iyi takım arkadaşlarımdan biriydi.."

Eski Toronto Raptors ve Miami Heat yıldızı Chris Bosh, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "sahip olduğu en iyi takım arkadaşlarından biri" olduğunu söyledi.



Sağlık sorunları nedeniyle 2016 yılından beri NBA'de forma giymeyen Bosh, eski Heat takım arkadaşı LeBron ile oynamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı:



"En iyi takım arkadaşlarımdan biriydi. Buna cevap vermek zor bile değil, tabii ki. Gerçekten anladığı küçük şeylerle dikkat çekerdi. Herkes, sahada yapabileceği olağanüstü şeyleri her zaman görüyor.



Her şeyi bir kenara bıraktığınızda ve manevi şeylere baktığınızda, kart oyunları olsun, bir günlük boşluğun veya iki gece üst üste maç oynadığımız günlerin ardından yaptığımız kahvaltılar olsun, arkadaşlarla takılmak olsun, eşlerle akşam yemeği için bir araya gelmek olsun, sene boyunca birbirimizin hayırseverlik etkinliklerini desteklememiz olsun, bunlar en çok özlediğim şeyler."



Bosh, NBA kariyeri boyunca 893 normal sezon maçında 19.2 sayı, 8.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarına sahipti. Kariyerinde iki kez NBA şampiyonu olan Bosh, 89 playoff maçında da yer almıştı ve 15.6 sayı ile 7.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



