Bosh, Kobe'nin 81 sayısını detaylı anlattı: "Utanç vericiydi..."

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ünlü 81 sayılık performansından bahsetti ve kendisi adına bunun "utanç verici" olduğunu açıkladı.



2016'dan beri sağlık sorunları nedeniyle ligde forma giyemeyen Bosh, Kobe'nin Raptors'a karşı Ocak 2006'daki 81 sayılık maçını oldukça net hatırlıyor.



36 yaşındaki eski yıldız aslında mevzubahis karşılaşmada yer alan oyunculardan biriydi ve Fox Sports'tan Shannon Sharpe'a, Bryant'ın ikinci yarıda 55 sayı attığına inanamadığını söyledi.



Bosh, bu tecrübesini detaylı olarak şu şekilde anlattı:



"O zamanlar biraz farklıydım. Çok gençtim, 22-23 yaşlarındaydım. Aslında oldukça utanç vericiydi.



İlk yarı sonunda şunu hatırlıyorum, birçok insanın hatırlamadığı şey, kendisinin ikinci yarıda 55 sayı atmış olması. Bu şok edici bir istatistik. Birçok kişi ikinci yarıda 40 sayı attığını falan düşünüyor olabilir. Hayır, adam ikinci yarıda 55 sayı attı!



İlk yarıyı önde kapattığımızı hatırlıyorum. Aslında çok iyi durumdaydık, yaklaşık 14, 16 sayı öndeydik. Deplasmanda oynamamıza rağmen, kendimizi çok iyi hissediyorduk. O da ilk yarıda 26 sayı atmıştı. Aramızdan bazıları, 'Kobe'nin 50 sayı atması normal, endişelenmeyin. Kazanabiliriz' diyorlardı.



Sahaya hiç şut kaçırmamış gibi gelişini ve performansını izlerken, daha önce görmediğiniz şeyleri yapmaya başladığını hatırlıyorum. Üç sayılıkları şimdi Stephen Curry'nin sık sık soktuğunu biliyorum, ancak o zamanlar bu şekilde kimse atmıyordu ve o da uzaklardan yağdırmaya başlamıştı.



"BİTSİN DE GİDELİM ARTIK..."



Bosh, acı veren anısını anlatmayı şöyle sürdürdü:



İkinci yarıda üst üste üçlükleri sıralamaya başladı. Geldiğinde, 4 üçlük isabeti bulmuştu, ki bu da 12 sayıydı. Onun bu şutlarıyla, savunmamız darmadağın olmuştu. Fırtınalı bir şekilde skor üretmeye başlamıştı, üç sayılık atışlar, serbest atışlar…



O yarı çok zorluydu, bu yüzden bir kabusta hapsolmuş gibi ileri geri koşmaya devam etmiştim, o da uzaklardan sırtı dönükken şut sokmaya başlamıştı. Bu daha önce hiç görmediğim bir şeydi, adam bizim canımıza kıyıyordu ve bu ölümüne utanç vericiydi.



Skor tahtasına bakmaya hiç gerek yoktu, kaç sayı attığını biliyordum. Son iki serbest atışı soktuğunda ve işini bitirdiğinde, kafamdan 'Bitsin de gidelim, ne kadar erken olursa o kadar iyi' diye düşünüyordum."



