Bosh: "Kobe, Oscar alacağını bana aylar önceden söylemişti!"

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, kendisine aylar öncesinden bir Oscar kazanacağını söylediğini açıkladı.



Tüm kariyerini Lakers ile geçiren Bryant, 2018'de "Dear Basketball" kısa filmiyle, En İyi Animasyon Kısa Film Oscar'ını kazanan ilk Afroamerikalı ve aynı zamanda ödülü ilk eski sporcu olmuştu.



Bosh, "The Real" podcast'ine katıldı ve Kobe ile ilgili en sevdiği anılarından birisini anlattı:



"En güzel anımızın, bana Oscar'ı kazanacağını söylediği an olduğunu söyleyebilirim. Bana bunu, Oscar töreninden aylar önce söylemişti. Bana tutkularını anlatıyordu. Bunları tam olarak bir hayal olarak değerlendirmiyordu, ama yine de anlatıyordu.



Kobe çok kesin bir insandır, size neyi tam olarak nasıl yapacağını söyler. Ve daha da önemlisi, emeklilik sonrası şeyler hakkında da konuşuyorduk, basketbol oyunu dışında yapacağımız şeyler hakkında. Vefatından önce, herkesin fersah fersah ötesinde bir adamdı."



