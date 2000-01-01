Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bosh: "Kobe, Oscar alacağını bana aylar önceden söylemişti!"

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, kendisine aylar öncesinden bir Oscar kazanacağını söylediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Chris Bosh, Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, kendisine aylar öncesinden bir Oscar kazanacağını söylediğini açıkladı.

Tüm kariyerini Lakers ile geçiren Bryant, 2018'de "Dear Basketball" kısa filmiyle, En İyi Animasyon Kısa Film Oscar'ını kazanan ilk Afroamerikalı ve aynı zamanda ödülü ilk eski sporcu olmuştu.

Bosh, "The Real" podcast'ine katıldı ve Kobe ile ilgili en sevdiği anılarından birisini anlattı:

"En güzel anımızın, bana Oscar'ı kazanacağını söylediği an olduğunu söyleyebilirim. Bana bunu, Oscar töreninden aylar önce söylemişti. Bana tutkularını anlatıyordu. Bunları tam olarak bir hayal olarak değerlendirmiyordu, ama yine de anlatıyordu.

Kobe çok kesin bir insandır, size neyi tam olarak nasıl yapacağını söyler. Ve daha da önemlisi, emeklilik sonrası şeyler hakkında da konuşuyorduk, basketbol oyunu dışında yapacağımız şeyler hakkında. Vefatından önce, herkesin fersah fersah ötesinde bir adamdı."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal