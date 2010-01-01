Bosh: "Jordan gibi olmak istiyordum!"

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, 2010 yılında Heat'e katılmasının sebebini açıkladı.



2010'da Heat'e katılmadan önce Bosh, Toronto Raptors'ta maç başına 20.2 sayı, 9.4 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalayan yıldız bir oyuncuydu ve 2000'li yıllar boyunca organizasyon için büyük bir rol oynamıştı.



Ve Heat ile şampiyonluklar kazanıp büyük başarı elde etmesine rağmen, birçok insan kendisinin halen neden ana yıldız olmaktan ziyade, hücumdaki üçüncü opsiyon olmayı tercih ettiğini sorguluyordu.



SiriusXM Radio'da yakın zamanda yapılan bir sohbette Bosh, bu hamlesinin ardındaki düşüncesini açıkladı:



"Özellikle kafamda 'Büyük sahnede oynamak istiyorsun' şeklinde bir mesaj belirmişti. Bunu hiçbir zaman aklımdan çıkaramıyordum. Şampiyonluk için rekabet etmek istiyordum.



Michael Jordan gibi, Kobe Bryant gibi, Tim Duncan gibi olmak istiyordum. Bu adamlar oyunlarını yükselterek en üst seviyede oynamışlardı. Ben de o seviyede oynamak istiyordum. Benim için en önemli şey buydu."



LeBron James ve Dwyane Wade ile aynı takımda oynamak Bosh için fedakarlık yapmak anlamına geliyordu, çünkü kendisinden daha iyi olan iki oyuncuyla spot ışığını ve basketbolu paylaşmak durumunda kalacaktı.



