Bosh: "Heat'in yolu, tam olarak da böyledir!"

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, Heat ekibinin neden bubble playoffları için biçilmiş kaftan olduğunu açıkladı.



Miami ekibi, geçtiğimiz günlerde Giannis Antetokounmpo'yu ve normal sezonun lideri Milwaukee Bucks'ı, Doğu Konferansı yarı finallerinin 5. maçında 2020 playoffları'ndan elemişti.



Kariyerinde iki kez şampiyon olan Bosh, JJ Redick ve Tommy Alter ile 'The Old Man and The Three' podcast'inin konuğu iken, özellikle Jimmy Butler, Bam Adebayo ve Duncan Robinson gibi oyuncuların bulunduğu bu Heat kadrosunun, neden bubble için biçilmiş kaftan olduğunu anlattı.



Şampiyonluk yaşadığı sezonlarda koç Erik Spoelstra'nın altında oynamış olan Bosh, bu takımın başarısını "Heat Kültürü" ile mümkün kıldığı için, kendisini takdir etti:



"Önemli olan aslında sadece olaylara yaklaşım şekli. Heat'in yöntemi gerçekten bu aslında. Çalışkan olmak, kime karşı oynadığına bakılmaksızın rekabet edebilecek formda olmak. Topu paylaşarak, birlikte oynamak."



"Bunun çoğunlukla hakkını Spo'ya veriyorum. Heat kültürünü devam ettirmek ve tüm bunları gerçekten bir araya getirmek konusunda olağanüstü bir iş çıkardı. Ayrıca tüm bu inançların sahaya nasıl aktarılacağına ve adamların nasıl olacağına karar vermek konusunda da aynı şekilde."



Heat, Doğu Konferansı Final serisinde, Boston Celtics'e karşı oynayacak.