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Bosh: "Hastalığım olmasa, daha uzun yıllar oynardım"

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, kan pıhtısı problemi olmasaydı daha uzun yıllar oynayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, kan pıhtısı problemi olmasaydı daha uzun yıllar oynayabileceğini söyledi.

2016 yılına gelindiğinde Bosh'ın kariyeri, kan pıhtılaşmasından ötürü gerçekleşen korkunç bir sağlık krizinin ardından sona ermişti. Bu, hayatını riske atan ve kariyerini fiilen sonlandıran üzücü ve trajik bir durumdu.

Bosh, bu sorun olmasaydı kariyerinin nasıl bitebileceği tam olarak bilinmeyecek olsa da, şahsen daha uzun yıllar oynayabileceğini açıkladı:

"Ligdeki son senemde maç başına dört ya da beş üçlük falan deniyordum. Yani bu oyun stilini benimsemiştim. Bu özelliğimi ve rolümü mükemmelleştirmeyi ve daha iyi olmayı dört gözle bekliyordum. Gerçekleştirme fırsatım olmadı ama.

Lakin evet, bir süre daha oynamayı planlıyordum. Özellikle şimdi, Carmelo Anthony'nin Lakers ile sahip olduğu fırsatta olduğu gibi, alan genişliği sağlayan ve savunma yapan bir üçlükçü rolünü üstlenebilirdim."

2013-14 sezonunda Bosh, maç başına 3.8 denemede %37 üçlük isabetiyle oynuyordu.


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