Eski NBA yıldızı Chris Bosh, bu yılki Hall of Fame sınıfı listesi içinde yer alabilecek oyuncular arasında yer almamaktan duyduğu hayal kırıklığından bahsetti.



Bosh, geçtiğimiz hafta Hall tarafından açıklanan, Kobe Bryant, Tim Duncan ve Kevin Garnett'in bulunduğu sekiz finalist arasında yer almamıştı.



Eski Miami Heat ve Toronto Raptors yıldızı, sosyal medyada bir video açıklaması yaptı:



"Size karşı dürüst olacağım. Ben rekabetçi biriyim. Tüm hayatım boyunca rekabet ettim. Birçok insan bunu gerçekten bilmiyor, ama ben şiddetli bir rekabetçiyimdir. Kaybetmek ve başaramamak beni rahatsız eder. Basketbol oynamaya başladığım andan ve bu gelişmeye başladığından beri de her zaman öyle olmuştur. O yüzden önce ben açıklayayım ve bilin istedim. Hayal kırıklığına uğradım."



"İnsanların söylediği şeylerden biri de, 'Seneye olur'. Ya bir gelecek yıl olmazsa? Bu her gün düşündüğüm bir şey. Umarım siz de düşünüyorsunuzdur: Ama ya yarınımız yoksa? Bu ne anlama geliyor? Bu bir süredir aklımda olan bir soru, ama size karşı dürüst olmak zorundayım. Çok hayal kırıklığına uğradım."



"BU POZİSYONDA OLMAK İSTEMİYORUM"



Gelecek ay 36 yaşına girecek olan Bosh, 2016 yılında kariyerini aniden sona erdiren sağlık sorunları olmasa, hala oynamak istediğini ve hala NBA'de barınabileceğine inandığını söyledi. Bosh'un kan pıhtıları ile oynadığı en az iki dönemi vardı.



"Kariyerimin kısa sürmesi beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Şu anda hala basketbol oynamam gerektiğini hissediyorum, nerede olursa olsun. Bu benim hedeflerim arasındaydı. Planlarım içindeydi ve o şekilde ilerlemedi. Ben bu pozisyonda olmak istemiyorum. Şimdi burada bununla uğraşıyorum, başka planlarım da vardı, böyle büyük bir sınıfa girme potansiyeli üzerine planlar yapmaya başlamıştım, ama hak kazanmadım bile. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu hayal kırıklığı yaratıyor."



2015-16'daki son sezonunda Miami'de All-Star olan Bosh, o sezon ortalama 19.1 sayı ve 7.4 ribaund ile oynamıştı ve yılki All-Star maçı Toronto'ya gittiğinde, bacaklarından birinde bir pıhtı keşfedilmişti.



Bosh, en az 17.189 sayı, 7.592 ribaund, 1.795 asist, 11 All-Star seçimi ve iki şampiyonluğa sahip olup, bu yıl Hall sınıfı için finalist olmayan tek oyuncu konumunda. LeBron James ve Dirk Nowitzki gibi bu rakamlara sahip olan ve henüz çok yeni emekli oldukları ve halen oynadıkları için henüz seçilmeyen başka oyuncular da bulunuyor.