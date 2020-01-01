Bosh: "Giannis, Miami'ye 'mükemmel' bir şekilde uyar"

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Miami Heat'e 'mükemmel bir şekilde uyduğunu' söyledi.



Son MVP Giannis'in geleceği, ligdeki en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Pek çok analist, takımın gelecek sezon bir şampiyonluk kazanmaması durumunda, Antetokounmpo'nun Milwaukee'den ayrılacağını düşünüyor.



Normal sezonu en iyi dereceyle bitirmesine rağmen, Bucks bir kez daha 2020 şampiyonluğunu kazanamadı. En azından Final serisine ulaşması beklenen ekip, Doğu Konferansı yarı finallerinde Heat tarafından elenmişti.



Giannis, Milwaukee'den ayrılmaya karar verirse, Bosh, Complex'in 'Load Management' isimli podcast'inde kendisinin Heat'e 'mükemmel' bir şekilde uyacağını belirtti:



"Evet, oldukça iyi olurdu. Ama zor bir durum. Heat'in şampiyon olma şansı vardı, yakınlardı. Önümüzdeki yıl başka bir fırsatları daha olacak.



Lakin Milwaukee en azından Final serisine bile ulaşamazsa, bu durum şehirde onun için yıkıcı ve acı verici olacaktır. Fakat bu pozisyondayken, ne yapabilirsiniz ki? Açık konuşalım, hiçbir büyük serbest oyuncunun 'Milwaukee'ye gidiyorum' diyeceğini sanmıyorum. Ve bazen işi bu kadar zorlaştıran şey de bu oluyor. Ayrıca onun etrafında takım inşa etme işini de, doğru şekilde yapmışlardı. Gerçekten can sıkıcı olur. Ve oyunun doğası gereği, pek çok insan onu eleştirir ve üzerine gider.



Miami'ye baktığınızda, oraya mükemmel bir şekilde uyuyor. Ve dediğin gibi, Golden State de olabilir. Ama bir takımın maaş boşluğunda yer olduğundan ötürü, 'senin için yerimiz var' durumu, her zaman göreceğimiz bir şey olacak değil mi?"



