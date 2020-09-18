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Bosh, "G.O.A.T." tartşımasında LeBron'u seçti!

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, eski takım arkadaşı LeBron James ile Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasında bir seçim yapmak durumunda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, eski takım arkadaşı LeBron James ile Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasında bir seçim yapmak durumunda kaldı.

Bosh, yakın zamanda "NBA on ESPN" podcastinde yer aldı ve bu bitmeyen tartışma hakkında düşüncesini sundu:

"LeBron diyeceğim, çünkü o adamımdır, onunla oynadım, bana birçok asist yaptırdı ve birçok boş şut pozisyonu verdi... Miami'de bulduğum sayıların hatrı sayılır bir kısmından sorumluydu."

Bosh, ikisi arasındaki en büyük farkı da şöyle belirtti:

"Bron daha çok bir distribütör gibi. Yani maçlarını izlersenizi, maç başlarında takım arkadaşlarını erkenden oyuna dahil eder ve sonra skor bulma konusunda agresifleşir. MJ genellikle üçgen hücum oynamıştı, bunda ustalaştılar ve her zaman savunmaya doğru penetre edip, saldırgan olmaya çalışıyordu."

"Dürüst olmak gerekirse, onu her zaman kıskanmışımdır (LeBron James), herkes 'Aman Tanrım, LEBRON JAMES' falan derdi. Evet, elbette, hayatı boyunca oyun kurabileceği bir pozisyondaydı. Bir uzun olarak ben de hep böyle olmak istemişimdir."

Bosh, kan pıhtılaşma sorunları nedeniyle 2016'dan beri ligde oynamıyor.


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