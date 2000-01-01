Bosh, G.O.A.T. tartışmaları için: "Herkes kendi kategorisinde iyiydi"

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmaları hakkında konuştu ve her oyuncunun başarmış olduğu şeyleri, kendi kategorilerinde yaptıklarını söyledi.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Bosh, Miami Heat'te takım arkadaşları olarak dört yıl birlikte geçirmişler ve 2012 ile 2013'te üst üste iki NBA şampiyonluğu kazanmışlardı.



Shannon Sharpe ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Bosh, sonunda James ve G.O.A.T. tartışması konusundaki sessizliğini bozarak, masaya benzersiz bir bakış açısı getirdi:



"Bunu gerçekten ölçemezsiniz. LeBron'un yaptığı da, Kobe'nin yaptığı da, Jordan'ın da, Kareem'in de, Bill'in de yaptığı şeyler, kendi kategorisinde... İnsanlar çok seçici oluyor, 'Sadece şu kadar şunu yapmış' falan gibi. Bunlar tekrarlanamayacak başarılar. Kimse Finaller'de 6-0 gitmeyecek. Böyle bir şey mümkün değil, çılgınlık bu.



LeBron 10 Final gördü ve devam ediyor, kimsenin bunu yapabileceğini de sanmıyorum. İkisinin de bir sürü MVP ödülü var. Kobe falan, herkes tüm bu kupaları kazanmışlar. Ve herkes G.O.A.T. hakkında konuşuyor, ama ben hala bunlarla aynı dünyada yer almaya çalışıyorum.



Onlarca yıl boyunca bunun üzerine bilimsel tartışmalar olacak. LeBron'un bu şekilde olmasını istediğini biliyorum. Jordan bizim kahramanımızdı, hepimiz Jordan'ı izlemiştik.



Hepimiz biliyoruz ki, onun 'Tamam, karşı karşıya olduğum şey bu, ve elimdekiler de bu' diyerek, aslında kendine ait bir kulvar yaratması ve sonra insanların 'o muhtemelen tüm zamanların en iyisi' demesi ile ilgili konuşabileceğimiz başka bir şey yok."



