"Bosh, 2010'da 'Bulls'a geleceğim' demiş!" iddiası

Eski NBA yıldızı Chris Bosh'ın, 2010 yılında Chicago Bulls ile sözlü şekilde anlaşmış olduğu iddia edildi.



Bulls, 2010 yazında Chris Bosh, Dwyane Wade ve LeBron James'i kovalamıştı ve en azından Bosh'ı takıma ekleyeceğinden emindi.



ESPN yazarı Brian Windhorst'ün podcast'inde, bir diğer ESPN yazarı Nick Friedell, şunları söyledi:



"Bana göre asıl hikaye ve tartışma Chris Bosh ile başlıyor. Çünkü eski oyuncular da dahil olmak üzere Bulls organizasyonundaki insanlarla konuştuğunuzda, Chris Bosh'ın, Bulls'a doğrudan geleceğini söylediği ortaya çıkıyor. Chris Bosh ve Bulls, en azından Chicago'ya göre, bir araya gelmeliydiler. Sonra o hafta geçtiğinde, hikayeye biraz derinden girdiğinizde 'Burada neler oluyor?' demişlerdi."



"Bulls söz konusu olduğunda, en azından organizasyondaki bazı insanların Chris Bosh'dan bir taahhüt geldiğini düşünmüşlerdi. Dwyane Wade'in de ardından geleceğini sanmışlardı. Bu günlerden sonraki haftasonuna doğru, bu işlemlerin gerçekleşeceğini ummuşlardı. Sonra her şeyin bu şekilde ilerlemesi ve üç büyük oyuncunun da Miami'ye gitmesinin, açıkçası hala Bulls üzerinde etkisi olduğunu düşünmüyorum."



"BULLS'A GELECEĞİNİ DOĞRUDAN SÖYLEMİŞ"



Daha sonra podcast'te Friedell, Bosh'un Bulls ile görüşmesi sırasında sözlü bir taahhüt verdiğini belirtti:



"Chris Bosh, organizasyondaki birden fazla kişiye göre, 'Bulls için oynamaya geliyorum' demişti. Doğrudan, 'Bulls için oynamaya geliyorum. Burada olacağım.' demişti."



