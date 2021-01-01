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Boş gününde çalışmayı tercih eden Rivers'a, kız arkadaşından tepki!

New York Knicks guardı Austin Rivers'ın model kız arkadaşı Audreyana Michelle, Austin'in bir deplasman yolculuğunun ardından eve döndükten hemen sonra basketbol oynamak istemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New York Knicks guardı Austin Rivers'ın model kız arkadaşı Audreyana Michelle, Austin'in bir deplasman yolculuğunun ardından eve döndükten hemen sonra basketbol oynamak istemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Rivers, şimdiye dek iyi bir sezon geçiriyor olsa da, bu durum kız arkadaşıyla kaliteli zaman geçirmesi pahasına gerçekleşiyor.

Michelle'in, bu durumdan memnuniyetsizliğini şu şekilde dile getirdiği görüldü:

"'Kendime bir gün ayırabilir miyim?' diyorsun. Benimle bir gün geçirmek istemiyorsun... Üstelik bunu Noel'de yaptın anasını satayım."

Austin ise bu duruma şu şekilde cevap verdi:

"Bebeğim, çalışmam gerekiyor. Sorun nedir, birkaç saat antrenmanda olacağım sadece."

Rivers daha sonra, Instagram'daki paylaşımında şu ifadelerle durumu açıkladı:

"Gerçek sporcular bu sorunu bilirler. Boş günümde basketbol oynamak istediğim için bana kızdı... Ve takımca uzun bir yolculuktan yeni döndük. Haha ve evet bu gerçek... Eve döndüm ve şu anda çok sinirli."

28 yaşındaki oyuncu 9 sezonda 5 takımda forma giymişti. Kariyer ortalamaları ise, 555 normal sezon maçında 9.2 sayı, 2.1 ribaund ve 2.3 asist şeklinde.


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