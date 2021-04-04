Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Ankaragücü ile Antalyaspor, Başkent'te karşılaştı.Hikmet Karaman'ın göreve başlamasının ardından çıkış sürecine geçen Ankaragücü, oldukça baskılı oynadığı Antalyaspor karşısından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gol, 83. dakikada Börven'den geldi. Börven bu sezon Ankaragücü forması altında 10. golüne imza attı.Ankaragücü bu galibiyetin ardından Süper Lig'deki puanını 32'ye yükselterek bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Ersun Yanal yönetiminde oldukça iyi bir performans sergileyen Antalyaspor ise son 16 maçında 2. yenilgisini aldı ve ligde 39 puanda kaldı.7. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Borven topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.16. dakikada Antalyaspor'da Amilton'un şutunda savunmaya çarpan top, Sidney Sam'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Pinto'ya çarpan top kornere çıktı.22. dakikada konuk ekibin ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hakan Özmert'in vuruşunda, top üstten dışarı gitti.24. dakikada Fredy'nin sağ köşeden ortasında Amilton'un altıpas üzerinden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.30. dakikada MKE Ankaragücü'nün ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Alper Potuk direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.38. dakikada Fredy'nin pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Amilton'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.45. dakikada MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in güzel ortasında Lobjanidze altıpasta istediği vuruşu yapamadı, kaleci Boffin topu kontrol etti.51. dakikada konuk takımdan Amilton'un sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içine ortasında topla buluşan Sidney Sam'in vuruşunda kaleye doğru giden meşin yuvarlağı çizgiden Pazdan kafayla dışarı çıkardı.82. dakikada MKE Ankaragücü 1-0 öne geçti. Başkent ekibinde Pinto'nun sol kanattan ceza sahası yakınından etkili ortasında kale sahasında topa iyi yükselen Borven kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.EryamanAli Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenKorcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Çekiçi (Dk. 90 Voca), İbrahim Akdağ, Lobzhanidze (Dk. 62 Badji), Alper Potuk, Geraldo (Dk. 46 Paintsil), BorvenBoffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı (Dk. 72 Kudriashov), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy (Dk. 81 Ufuk Akyol), Podolski, Sidney Sam (Dk. 81 Serdar Gürler)Dk. 82 Borven (MKE Ankaragücü)Dk. 21 Pazdan, Dk. 53 Endri Çekici (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Hakan Özmert, Dk. 55 Bünyamin Balcı, Dk. 61 Nuri Şahin, Dk. 68 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)