Borussia Dortmunda'da flaş ayrılık!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübün farklı departmanları ile yapılan detaylı analizler sonucu teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Rose'nin yardımcıları Alexander Zickler, René Maric ve Patrick Eibenberger'in de kulüpler herhangi bir bağı kalmamıştır. Yeni teknik heyet hakkında gelişmeler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır." denildi.



Kulübün internet sitesine konuşan Rose, "Hepimiz için zor bir gün. Tatminkar olmayan bir sezonun ardından fark ettik ki; birçok alanda kendimizi tam anlamıyla gösteremiyoruz. Sezon içinde yaşadığımız zorluklara rağmen ben her zaman doğru yolda olduğumuza inandım. Ancak yönetimle yaptığımız son toplantı da o inancın kaybolduğunu gördüm. Bu yüzden karşılıklı anlaşarak iş birliğimizi sonlandırma kararı aldık." dedi.



Borussia Dortmund bu sezon, 45 yaşındaki Alman teknik adam Marco Rose yönetiminde çıktığı 34 maçta 69 puan toplayarak Bundesliga'yı 2. sırada tamamladı.

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