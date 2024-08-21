Borussia Dortmund taraftarları, silah üreticisi şirketle anlaşmayı protesto edecek

Borussia Dortmund taraftarları, kulübün silah üreticisi Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını protesto edecek. 24 Ağustos'taki Eintracht Frankfurt maçında taraftarların bu anlaşmaya tepki göstermek için pankart ve döviz hazırlamaları istendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Borussia Dortmund taraftarları, silah üreticisi şirketle anlaşmayı protesto edecek
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21 Ağustos 2024 16:03
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund taraftarlarının silah üreticisi Rheinmetall ile yapılan sponsorluk anlaşmasını protesto edeceği bildirildi.

Südtribüne (Güney tribünü) taraflar birliğinin yayımladığı ve bir çok taraftar grubunun imzaladığı açıklamada, kulübün Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, kulübün sorumlularının ve tüm kurulların Borussia Dortmund'un "etki gücünü" bir silah şirketinin kamuoyundaki imajını iyileştirmek için kullanmalarını kabul etmelerinin ve bu sırada kendi değerlerinden vazgeçmelerinin reddedildiği vurgulandı.

Borussia Dortmund'un sezonun ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 24 Ağustos'ta oynayacağı karşılaşmada sarı-siyahlı taraftarlara Rheinmetall ile yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyetsizliği stada taşıma çağrısı yapılan açıklamada, döviz ve pankartların hazırlanması istendi.

Borussia Dortmund Mayıs sonunda silah üreticisi Rheinmetall ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış, şirket logosunun Dortmund ekibinin lisanslı ürünlerinde, stattaki reklam panolarında ve basın toplantılarında yer alacağı bildirilmişti

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