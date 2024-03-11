Borussia Dortmund, Sancho için çözüm arıyor

Borussia Dortmund, devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Jadon Sancho'yu takımda tutmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund, Sancho için çözüm arıyor
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11 Mart 2024 18:02
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Jadon Sancho'yu takımda tutmanın yollarını arıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sancho'yu takımda tutmak isteyen Dortmund, Manchester United'a iki farklı teklif ile gidecek. İlk teklif; bu sezon sonuna kadar olan kiralık anlaşmanın gelecek sezon sonuna kadar uzatılması yönünde yapılacak.

MALEN İLE TAKAS EDİLEBİLİR

Bu teklifin kabul edilmemesi durumunda ise Dortmund'un anlaşmaya Donyell Malen'i katabileceği ve Malen artı bir miktar para karşılığında Sancho'yu kalıcı olarak takıma katabileceği ifade edildi.

23 yaşındaki Jadon Sancho, bu sezon Borussia Dortmund formasıyl çıktığı 12 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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