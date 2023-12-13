Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini belirledi

İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan da sıcak bir gelişme yaşandı.



Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservis bedelini belirledi.



''20 MİLYON EURO''



Borussia Dortmund'un Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Salih Özcan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği ve bu rakamın üstünde teklif gelmesi halinde satabileceği ifade edildi.



TAKIMDA KALMAYA SICAK



Haberde ayrıca, Borussia Dortmund ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın kendisine gelen tekliflere rağmen Alman ekibinde kalmak istediği öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



Alman ekibi Dortmund'da bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Salih Özcan, toplamda 976 dakika süre aldı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda herhangi bir gol katkısı yapamadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU