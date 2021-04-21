Borussia Dortmund, Max Kruse'yi üzdü!

Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Union Berlin'i ağırladı.



Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Marco Reus ve 88. dakikada Guerreiro kaydetti.



Borussia Dortmund'da Erling Haaland, 27. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Dortmund, 52 puanla 5. sırada yer aldı. Üç maç aradan sonra mağlup olan Union Berlin ise 43 puanla 8. sırada yer aldı.



Borussia Dortmund gelecek hafta Wolfsburg deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Werder Bremen'i ağırlayacak.



Bundesliga'da günün diğer sonuçları şu şekilde;



Stuttgart 1-3 Wolfsburg

Hoffenheim 3-2 Mönchengladbach

Werder Bremen 0-1 Mainz



