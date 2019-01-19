Bundesliga'nın 18. haftasında lider, deplasmandaile karşılaştı. Bu sezon sadece 1 kez kaybeden Dortmund, Leipzig'i deplasmandamağlup ederek 18. maçında 14. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.Borussia Dortmund'a kritik galibiyeti getiren tek gol, 19. dakikada'den geldi.Bu sonucun ardından en yakın takipçisi Bayern Münih ile 6 puan farkı koruyan Borussia Dortmund, 45 puanla zirvedeki yerini korudu. Red Bull Leipzig ise 31 puanla 4. sırada kaldı.Bundesliga'nın 19. haftasında Dortmund, sahasında Hannover'i konuk edecek. Leipzig ise Fortuna Düsseldorf deplasmanına gidecek.