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Borussia Dortmund, liderliği sevdi!

Bundesliga'nın lideri Borussia Dortmund, Red Bull Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Kaynak: Sporx.com
Borussia Dortmund, liderliği sevdi!
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19 Ocak 2019 22:26
Bundesliga'nın 18. haftasında lider Borussia Dortmund, deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Bu sezon sadece 1 kez kaybeden Dortmund, Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek 18. maçında 14. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.

Borussia Dortmund'a kritik galibiyeti getiren tek gol, 19. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Bu sonucun ardından en yakın takipçisi Bayern Münih ile 6 puan farkı koruyan Borussia Dortmund, 45 puanla zirvedeki yerini korudu. Red Bull Leipzig ise 31 puanla 4. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 19. haftasında Dortmund, sahasında Hannover'i konuk edecek. Leipzig ise Fortuna Düsseldorf deplasmanına gidecek.

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