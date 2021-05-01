Borussia Dortmund, güle oynaya finalde!

Almanya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Borussia Dortmund, Kiel'i 5-0 mağlup etti ve finalde Leipzig'in rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Borussia Dortmund, güle oynaya finalde!
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01 Mayıs 2021 23:20
Almanya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Borussia Dortmund, Kiel'i ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, Borussia Dortmund'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Dortmund, bu sonucun ardından Almanya Kupası'nda finale yükseldi.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 16. ve 23. dakikalarda Reyna, 26. dakikada Reus, 32. dakikada Hazard ile 42. dakikada Bellingham kaydetti.

Borussia Dortmund'un Almanya Kupası finalindeki rakibi ise Leipzig oldu.



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