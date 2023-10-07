Bundesliga'nın 7. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 4-2'lik skorla kazandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Niclas Füllkrung, 49. dakikada Nico Schlotterbeck, 54'. dakikada Julian Brandt ve 71. dakikada Julian Ryerson kaydetti.



Union Berlin'in gollerini 9. dakikada Robin Gosens ile 31. dakikada penaltı vuruşundan Leonardo Bonucci kaydetti.



Ev sahibi ekipte milli oyuncu Salih Özcan karşılaşmaya 83. dakikada dahil oldu.



Karşılaşmada Borussia Dortmund'un 2, Union Berlin'in 1 golü VAR kararları ile iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 17 yaparken, Union Berlin 6 puanda kaldı.



Önümüzdeki hafta Borussia Dortmund sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak. Union Berlin de sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.



