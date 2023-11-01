Almanya Kupası 2. tur karşılaşmasında Borussia Dortmund evinde ağırladığı Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti ve adını 3. tura yazdırmayı başardı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Marco Reus kaydetti.
Borussia Dortmund'da forma giyen Milli oyuncu Salih Özcan 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Ayrıca Ozan Kabak 90. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Marco Reus kaydetti.
Borussia Dortmund'da forma giyen Milli oyuncu Salih Özcan 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Ayrıca Ozan Kabak 90. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı.