Borussia Dortmund evinde kazandı turu aldı

Almanya Kupası karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund evinde kazandı turu aldı
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01 Kasım 2023 21:53
Almanya Kupası 2. tur karşılaşmasında Borussia Dortmund evinde ağırladığı Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti ve adını 3. tura yazdırmayı başardı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Marco Reus kaydetti.

Borussia Dortmund'da forma giyen Milli oyuncu Salih Özcan 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Ayrıca Ozan Kabak 90. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı.

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