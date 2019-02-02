Bundesliga'nın 20. haftasında Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Lider Dortmund, 2. sıradaki Bayern Münih'in yenildiği haftada Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı ve puan farkını 9'a çıkartma şansını kullanamadı.
Dortmund'un golünü 22. dakikada Marco Reus atarken Frankfurt'a eşitliği getiren golü, 36. dakikada Luka Jovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 49 yaptı ve 7 puan farkla haftayı yine lider tamamladı. Frankfurt ise 32 puanla 5. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Frankfurt ise Red Bull Leipzig deplasmanına gidecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Dortmund'un golünü 22. dakikada Marco Reus atarken Frankfurt'a eşitliği getiren golü, 36. dakikada Luka Jovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 49 yaptı ve 7 puan farkla haftayı yine lider tamamladı. Frankfurt ise 32 puanla 5. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Frankfurt ise Red Bull Leipzig deplasmanına gidecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın