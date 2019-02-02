Bundesliga'nın 20. haftasındailekarşı karşıya geldi. Lider Dortmund, 2. sıradaki Bayern Münih'in yenildiği haftada Frankfurt ileberabere kaldı ve puan farkını 9'a çıkartma şansını kullanamadı.Dortmund'un golünü 22. dakikada Marco Reus atarken Frankfurt'a eşitliği getiren golü, 36. dakikada Luka Jovic kaydetti.Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 49 yaptı ve 7 puan farkla haftayı yine lider tamamladı. Frankfurt ise 32 puanla 5. sırada kaldı.Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Frankfurt ise Red Bull Leipzig deplasmanına gidecek.