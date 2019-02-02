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Borussia Dortmund, deplasmanda fırsat tepti!

Bundesliga'da Borussia Dortmund, en yakın takipçisi Bayern Münih'in yenildiği haftada deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Borussia Dortmund, deplasmanda fırsat tepti!
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02 Şubat 2019 19:26
Bundesliga'nın 20. haftasında Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Lider Dortmund, 2. sıradaki Bayern Münih'in yenildiği haftada Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı ve puan farkını 9'a çıkartma şansını kullanamadı.

Dortmund'un golünü 22. dakikada Marco Reus atarken Frankfurt'a eşitliği getiren golü, 36. dakikada Luka Jovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 49 yaptı ve 7 puan farkla haftayı yine lider tamamladı. Frankfurt ise 32 puanla 5. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Frankfurt ise Red Bull Leipzig deplasmanına gidecek.

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