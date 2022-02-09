Borussia Dortmund'dan Haaland açıklaması

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, takımın yıldız ismi Erling Haaland için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Borussia Dortmund'dan Haaland açıklaması
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09 Şubat 2022 18:05
Borussia Dortmund'daki geleceği belirsiz olan Erling Haaland'ın durumunu, teknik direktör Marco Rose değerlendirdi.

Rose, "Haaland ile her gün iletişim halindeyim. Kontratının ne zaman biteceğini biliyorum. Ne karar vermesi gerektiğini ve ne zaman yapacağını biliyorum. Bunlar zaten masada olan şeyler, bu yüzden her gün onunla bu konuları konuşmuyoruz" şeklinde konuştu.

21 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istediklerini belirten Rose, "Karar vereceği zaman gelecektir ve kulüp buna hazırlanacaktır. Takımda kalmasını istediğimiz açık" ifadelerini kullandı.

Haaland, Borussia Dortmund'daki sözleşmesi gereği bu sezon 75 milyon euro karşılığında serbest kalabilecek.

Norveçli yıldızın adı Avrupa'nın birçok dev takımıyla anılıyor.

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