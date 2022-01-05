Borussia Dortmund'dan Haaland'a yeni sözleşme!

Borussia Dortmund'un, takımdan ayrılması gündeme gelen Erling Haaland'a yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Borussia Dortmund'dan Haaland'a yeni sözleşme!
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05 Ocak 2022 16:18
Borussia Dortmund, yıldız golcüsü Erling Haaland'ı takımda tutmak adına harekete geçti.

L'Eqıuipe'de yer alan habere göre; Alman ekibinin, Norveçli golcü takımda tutmak adına yıllık 16 milyon euro ve bonusları kapsayan bir sözleşme teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.

Medyada yer alan haberde, Dortmund'un bu kontrat teklifinin golcü futbolcunun geleceğinde etkili olup olmayacağının şu an bilinmediği aktarıldı.

2022 yazında sözleşmesindeki madde gereği 75 milyon euro serbest kalabilecek Haaland'ın adı Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG gibi ekiplerle anılıyor.


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