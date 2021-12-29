Borussia Dortmund'dan Haaland'a: 'Artık kararını ver!'

Almanya Bundesliga takımı Borussia Dortmund, yıldız golcüsü Erling Haaland için kararını verdi.



Bild'in haberine göre; Dortmund, Norveçli golcüyü gelecek sezon da takımda tutmak istiyor. Haberde Dortmund'un Haaland ile görüştüğü ve şubat ayı sonuna kadar karar vermesini talep ettiği yazıldı.



Borussia Dortmund'un bu talebi, olası bir ayrılıkta alternatifini belirlemek için yıldız oyuncuya sunduğu belirtildi.



Bu sezon Dortmund formasıyla 16 resmi maça çıkan Haaland, 19 gol - 5 asistlik bir performansa imza attı.





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