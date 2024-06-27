Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Borussia Dortmund, Galatasaray'la adı anılan Youssoufa Moukoko'ya takımdan ayrılması için izin verdi.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a müjdeli haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 09:45
Son güncelleme 27 Haziran 2024 09:46
Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezonda iddialı olmak istiyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi.

MOUKOKO GÖZDEN ÇIKARILDI

Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.

Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.

GALATASARAY DEVREYE GİREBİLİR

Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilien Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery