Borussia Dortmund'dan Beşiktaşlı iki gence kanca

Borussia Dortmund scout ekibinin, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda karşılaştıkları Beşiktaş'tan 2 genç yıldızı beğendiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Borussia Dortmund'dan Beşiktaşlı iki gence kanca
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21 Eylül 2021 12:16
Beşiktaş U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi C Grubu ilk maçında karşılaştığı Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-Beyazlılar gençlerin mücadelesini ise Alman ekibinin scoutları da yakından takip ettiği ve iki genç oyuncuyu beğendikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın gollerini gollerinden birini atan Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz, Borussia Dortmund'un radarına girdi.

Alman ekibinin scoutlarının bu ki oyuncuyu kalan maçlarda da izleyeceği ortaya çıktı.

17 yaşında olan iki oyuncudan Emirhan merkez orta sahada oynarken, Ege ise 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. 




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