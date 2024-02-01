Borussia Dortmund'dan, Beşiktaş'a ret

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Sebastian Haller için Borussia Dortmund'dan ret cevabı geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund'dan, Beşiktaş'a ret
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01 Şubat 2024 19:55
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, Alman devi Borussia Dortmund'dan kötü haber geldi.

DORTMUND REDDETTİ

Sky Sports'da yer alan habere göre Borussia Dortmund, Beşiktaş ve Fulham'ın kadrosuna katmak istediği Sebastian Haller için iki takıma da red cevabı verdi.

Haberin detaylarında Beşiktaş ve Fulham'ın, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ancak Borussia Dortmund'un yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yer aldı.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 14 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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