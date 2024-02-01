Borussia Dortmund'dan, Beşiktaş'a ret

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, Alman devi Borussia Dortmund'dan kötü haber geldi.
DORTMUND REDDETTİ
Sky Sports'da yer alan habere göre Borussia Dortmund, Beşiktaş ve Fulham'ın kadrosuna katmak istediği Sebastian Haller için iki takıma da red cevabı verdi.
Haberin detaylarında Beşiktaş ve Fulham'ın, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ancak Borussia Dortmund'un yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yer aldı.
14 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 14 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
DORTMUND REDDETTİ
Sky Sports'da yer alan habere göre Borussia Dortmund, Beşiktaş ve Fulham'ın kadrosuna katmak istediği Sebastian Haller için iki takıma da red cevabı verdi.
Haberin detaylarında Beşiktaş ve Fulham'ın, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ancak Borussia Dortmund'un yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yer aldı.
14 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 14 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.