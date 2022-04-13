Borussia Dortmund'dan Arda Güler'e kanca!

Fenerbaçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler, performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamaya devam ediyor. Performansı ile dev kulüplerin transfer listesine giren Arda Borussia Dortmund'un da radarına girdi. İşte Arda Güler'in serbest kalma bedeli ve son gelişmeler...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Borussia Dortmund'dan Arda Güler'e kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 09:31
Bu sezon gösterdiği çıkışla bir anda Türk futbol gündeminin zirvesine yerleşen 17 yaşındaki Arda Güler'e yurt dışından da büyük ilgi var.

Takvim'in haberine göre; Arda Güler'e en ciddi ilginin Alman kulübü Borussia Dortmund'dan geldiği ifade edildi. Alman kulübünün bu ilgisinden Arda'nın ailesinin de hoşnut olduğu, genç oyuncunun Almanya'da daha iyi bir eğitime tabi tutulacağına inandığı ifade ediliyor.

Ancak Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda'nın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro civarında. Üstelik Fener yönetimi Arda, 18 yaşını geçtiğinde 3 yıllık sözleşmeyi 5 yıla tamamlamayı da planlıyor.

Sarı-Lacivertli kurmayların Dortmund'un Arda'ya olan ilgisinden haberdar olduğu ancak yönetimin bu konuda hiç acele etmediği, oyuncunun gelişimine ve Fenerbahçe'ye vereceği maksimum katkıya konsantre olduğu ifade ediliyor.

Arda Güler bu sezon çok iyi bir gelişim göstermiş olsa da taraftarlar onun çok daha fazla süre almasını istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şu anda genç yıldızı maçın 2. yarılarında sahaya sürmeyi daha uygun görüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.