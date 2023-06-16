Borussia Dortmund'dan 393 milyon kar

La Liga devi Real Madrid, Borussia Dortmund'un gözde oyuncusu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattığını duyurdu.



İspanyol ekibi, 6 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki oyuncu için Alman kulübüne 103 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer anlaşmasında ayrıca başarı bonusları da bulunuyor.



EN PAHALI İNGİLİZ



Astronomik bonservis bedeliyle birlikte Bellingham, en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti. 2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 30 milyon euro bedel ile transfer olan Bellingham, bu sezon çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.



DORTMUND'UN KASASI DOLDU TAŞTI



Genç yetenekleri keşfedip yıldızını parlatan ve bu alanda öncülük yapan kulüplerden Borussia Dortmund, son yıllarda oyuncu satışlarından rekor gelir elde etti. 6 oyuncunun transferinden elde edilen rakam dudakları uçuklattı.



REKOR OYUNCU SATIŞLARI



JADON SANCHO: 2017'de 20 milyon euroya Manchester City U18 takımından transfer edilen yıldız oyuncu, Bundesliga'daki göz kamaştıran performansı sonrası 2021'de 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. (Elde edilen kar: 65 milyon euro)



CHRISTIAN PULISIC: Borussia Dortmund alt yapısında yetişen ABD'li yıldız, Ocak 2019'da 64 milyon euro bedelle Premier Lig'in köklü kulübü Chelsea'nin yolunu tuttu. (Elde edilen kar: 64 milyon euro)



PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Alman devinin 13 milyon euroya 2013'te Saint Etienne'den renklerine bağladığı yıldız forveti 2018'de 64 milyon euro karşılığında Arsenal kadrosuna kattı. (Elde edilen kar: 51 milyon euro)



OUSMANE DEMBELE: Ruhr temsilcisi, 2016'da Fransız yıldızı 35 milyon euro karşılığında Rennes'den transfer etti. 26 yaşındaki futbolcu 1 yıl sonra 135 milyon euroya La Liga devi Barcelona'ya imza attı. (Elde edilen kar: 100 milyon euro)



ERLING HAALAND: RB Salzburg'da yıldızı parlayan Norveçli golcü, Ocak 2020'de 20 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer oldu. Buradaki müthiş performansı yıldız futbolcuyu Premier Lig'e taşıdı. Manchester City, geçtiğimiz yıl yaz transfer döneminde 60 milyon euro bedelle Haaland'ı kadrosuna dahil etti. (Elde edilen kar: 40 milyon euro)



JUDE BELLINGHAM: 2020'de 30 milyon euroya Dortmund saflarına katılan İngiliz yıldızı, La Liga devi Real Madrid dün renklerine kattı. Real Madrid'in kasasından bu transfer için 103 milyon euro çıkacak. Alman ekibi sözleşmede ayrıca özel bonuslar gereği önemli bir ek geliri elde edecek. (Elde edilen kar: 73 milyon euro)



511 MİLYON GELİR



Borussia Dortmund 6 yıldızın satışından toplam 511 milyon euro gelir ve 393 milyon euro da kar elde etti.





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