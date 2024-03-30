Borussia Dortmund'da teknik direktör borsası

Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Borussia Dortmund, teknik direktör adaylarını belirledi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Edin Terzic'in kulüpte sorgulanmaya başlaması sebebiyle teknik direktör alternatiflerini belirleyen Dortmund; Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, Lens Teknik Direktörü Franck Haise ve son olarak Chelsea'yi çalıştıran Graham Potter'ı gündemine aldı.



Haberde; Graham Potter'ın diğer iki adayın daha önünde görüldüğü ifade edilirken, Dortmund yönetiminin henüz Edin Terzic ile yolları ayırma konusunda kesin karar vermediği ifade edildi.



Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile eşleşen Dortmund'un bu turdaki sonucuna göre Terzic'in kaderi de netleşecek.



Borussia Dortmund, Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 20 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.



