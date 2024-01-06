Borussia Dortmund, Can Uzun için ısrarcı

Borussia Dortmund, 18 yaşındaki Türk Ümit Milli forvet Can Uzun için Nürnberg ile transfer görüşmelerine başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund, Can Uzun için ısrarcı
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06 Ocak 2024 12:05
Son güncelleme 06 Ocak 2024 12:08
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Ümit Milli forvet Can Uzun'a dev bir talip çıktı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, Can Uzun'u renklerine bağlamak için Nürnberg ile transfer görüşmelerine resmen başladı.

Haberde, Dortmund ile yaptığı görüşmelerde Nürnberg'in Can Uzun için 10 milyon euro talep ettiği belirtildi.

BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE

Öte yandan haberde, 18 yaşındaki forvet Can Uzun'un durumunun Bayern Münih tarafından da takip edildiğine yer verildi.

18 YAŞINDA 17 MAÇTA 9 GOL 3 ASİST

Bu sezon Nürnberg formasıyla 17 resmi maça çıkan Can Uzun, bu maçlarda 9 gol 3 asist kaydetti.

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