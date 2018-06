Börü anlamı nedir? Börü ne demek? Börü dizisi 1. bölüm yayınlandı

Vatandaşlar, Google'da 'Börü ne demek?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Börü dizinde hangi oyuncular oynayacak ve dizinin konusu nedir? Dizinin ilk bölümünün fragmanı yayınlandı mı? İşte Börü dizi hakkında tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Börü kelimesinin eski Türkçe'den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır.Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hik,yesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür. Türkçe'de birçok farklı anlamı olan Börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.6 bölümlük mini dizi Börü, 28 Şubat Çarşamba ilk bölümü ile Star ekranlarında başladı. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1'er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak.2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.Özel kanalların ilk mini serisi. BÖRÜ; Türkiye'de özel kanallarda yayınlanmış ilk mini seri olacak. Aynı zamanda büyük finalini sinemalarda yapan ilk mini seri olma özelliğini de taşıyacak. Alper Çağlar'ın birbirine bağlı bir öykü evreni yaratma projesinin ilk adımı.60 dakikalık sinema kalitesinde bölümler. BÖRÜ'nün 1'er saatlik her bölümü, senaryodan prodüksiyona kadar sinema filmi kalitesinde olacak. Bölümler, dünyanın en prestijli sinema kamerası markası olan RED'in, Türkiye'de ilk kez kullanılacak RED WEAPON 8K modeli ile çekiliyor.Gerçeklik ön planda. DAĞ serisinde olduğu gibi gerçeklik öğesi BÖRÜ'nün de kalbini oluşturuyor. 10 ay süren araştırmalar sonrasında gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen ve gerçek eğitimlerin olduğu bir proje olan BÖRÜ'de, proje için geliştirilen mekatronik ve efekt sistemleri kullanılıyor. Özel Harekat Daire Başkanlığının faal ve emekli üyeleri ile yapılan uzun mülakatlar sonrası, geçtiğimiz dört senenin en mühim operasyonları inceleniyor.Türkiye'nin ilk Amerikan stüdyo modeli işi. BÖRÜ; Yaratıcı yapımcı, yapımcı ve kanalın yapım stüdyosu ortaklığında hayata geçen ilk dizi olma özelliği taşıyor.Prodüksiyon ve hikayenin üstünlüğü var. Seri yaratıcısının liderliğinde yürütülen proje, sektöre yeni bir soluk getirecek. Amaç, DAĞ film serisinde olduğu gibi, yakın tarihe damgasını vurmuş Polis Özel Harekat'ın büyük fedakarlıklarını taçlandırmak ve seyirciye, yurtdışındaki özenli dizi projelerinin yerli halini sunabilmekAhu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir.Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine girdi.Müjdat Gezen Sanat Merkezi'(MSM)ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile sinema dünyasıyla tanıştı.31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen oyuncu, eğitimini Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynamıştır. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Dizi 2015 yılında final yapmıştır. Oyuncu daha sonra, Hayatımın Aşkı dizisinde, Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.28 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Emir Benderlioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde: Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II filmlerinde yer alan Emir Benderlioğlu, Camgöz hariç bu filmlerde başrol oynadı.6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde beş çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fırat Doğruloğlu'nun babası SSK hastanesinden işçi emeklisi, annesi ise ev hanımıdır. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanan Doğruloğlu, bu bölümün kendine göre olmadığını anladığında bıraktı. Fırat Doğruloğlu, Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü burslu olarak kazandı. Tiyatroya ise lise yıllarında başladı.Tiyatro Çisenti, BÜMED'de (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) oynadı. Pek çok reklam filminde ve dizilerde rol aldı. Reklam filmlerinin de etkisi ile Tomris Giritlioğlu ile tanıştı.2009 yılında Ferhan Şensoy'un aynı adlı eserinden uyarlanan "Haneler" adlı dizide Çağlar Çorumlu, Kamil Güler, Asuman Dabak, Özlem Türkad gibi oyuncularla beraber rol alırken 1973 yılında Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yaban karakterini canlandırarak tanındı.2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı ve başrolünde Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar,Mesut Akusta, Cengiz Çoşkun'un oynadığı "Dağ" adlı sinema filminde Yaşar Yzb. Karakterini canlandırdı.4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın oğludur.Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox Tv'de yayınlan Haremisimli komedi dizisinde Kare Murat karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırdı. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde Arif rolünü canlandırmıştır.