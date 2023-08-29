Borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2023?

Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00

Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00

Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55

Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00

Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00

Kapanış Saati: 18.00 / 18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07

Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.15

Diğer Sözleşmeler: 09.30 / 18.15

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı 20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı 23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı 29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı

Borsa İstanbul, büyük-küçük-pek çok yatırımcı tarafından yakından takip edilir. Peki, Borsa İstanbul mesai saatleri nedir? Borsa kaçta açılıyor? Borsa hafta sonu çalışıyor mu? Borsa öğle arası saatlerinden 2023 çalışma saatleri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.Borsa İstanbul, büyük-küçük-pek çok yatırımcı tarafından yakından takip edilir. Peki, Borsa İstanbul mesai saatleri nedir? Borsa kaçta açılıyor? Borsa hafta sonu çalışıyor mu? Borsa öğle arası saatlerinden 2023 çalışma saatleri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.Borsanın açılış ve kapanış saatleri, yatırımcılar tarafından takip edilir. İşlemlerin doğru zamanda ve doğru saat aralığında yapılması, iyi bir kazanç elde edilmesine zemin hazırlar., 09.40 / 18.10 arasıdır. Her piyasa için farklı saat dilimleri bulunmaktadır. Yapmak istediğiniz işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına işlem saatlerine mutlaka göz atın. İşlem saatlerinin detayları ise şöyledir:ya dagibi sorular, borsaya yeni başlayanların merak ettiği konular arasındadır., 09.40 / 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Borsa İstanbul'da (BİST), sadece hafta içi işlem yapılmaktadır. Hafta sonu ve resmî tatillerde işlem yapılması mümkün değildir.nin olup olmadığı, internette araştırılan en önemli konu başlıklarından biridir. Borsa İstanbul çalışma saatlerinin içinde herhangi bir ara bulunmamaktadır. Açılış ve kapanış saatleri arasında aktif olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir.