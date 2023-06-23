1 Ocak – Yeni Yıl Tatili

23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos – Zafer Bayramı

29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı 20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı 23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı 29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı

Borsa pazartesi açık mı? 26 haziran borsa açık mı, bayram tatili kaç gün? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2023? Kurban Bayramı arefe gününde borsaların durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, hem arefe günü hem de bayramda borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...Borsa İstanbul, Kurban Bayramı sebebiyle tatile girecek.Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikle özel bankalarla eşzamanlı olarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:Yukarıdaki günlere ek olarak dinî bayramlar da BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Yatırımcılar, gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.