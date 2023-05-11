Borsa neden yükseliyor? Borsada Muharrem İnce yükselişi

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. ''Bunu memleketim için yapıyorum" diyen İnce'nin açıklamaları Borsa İstanbul'da depreme neden oldu. Borsa İstanbul, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin çekilme kararının ardından sert yükseliş yaşadı.İnce'nin konuşmasından önce saat 14'te 4630 puan seviyesinde olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 14.25 itibarıyla 4800 puan eşiğine kadar yükseldi. BIST 100'deki günlük yükseliş yüzde 5,7'i, bankacılık endeksindeki günlük yükseliş ise yüzde 9'u buldu.Memleket Partisi lideri Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.''