Haber Tarihi: 03 Mayıs 2023 14:45 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 14:45

Borsa neden düşüyor? Son dakika borsa neden düştü? 3 Mayıs

Borsa İstanbul neden düşüyor, düştü? 3 Mayıs son dakika borsa neden düşüyor bugün sorusu Borsa İstanbul'un gün içinde düşmesinden sonra merak edilmeye başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4517 puandan başlarken; sonrasında yönünü aşağı çevirdi ve kayıplarını derinleştirdi. BIST 100 endeksinde düşüş gün içinde yüzde 4'ü aşarken, böylelikle yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, Borsa neden düşüyor? Son dakika borsa neden düştü? 3 Mayıs 2023

Borsa neden düşüyor? Son dakika borsa neden düştü? 3 Mayıs
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14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kalırken, Borsa İstanbul'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz iki ayda yatırımcısına kaybettiren Borsa, mayıs ayına da kötü başladı. BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem günü olan bugünde 4311 puana kadar gerileyerek, 4 Kasım 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 

Endekste kayıp gün içinde yüzde 4'ü aşarken, sonrasında toplarlanma çabasıyla ilerledi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 4534 puanı görürken, en düşük 4311 puana kadar geriledi. Endeks, saat 14.19 itibarıyla yüzde 1,60 oranında düşüşle 4430 puanda hareket ediyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4517 puana çıkmıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,63 ve yüzde 1,30 oranında düşüşle işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4506 puandan kapattı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4500 ve 4450 seviyeleri destek, 4550 ve 4650 puan direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda gözler Fed'de

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.


Para piyasalarında, Banka'nın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Halkbank'ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı müştekiler tarafından ABD'de banka aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasının, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildiğinin belirtilmesinin ardından bugün Halkbank'ın borsada işlem gören hisselerinin fiyatı, yüzde 6'nın üzerinde değer kazancıyla işleme başladı.
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