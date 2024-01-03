Borsa neden düşüyor? Son dakika 3 Ocak 2024 BIST bugün neden düştü?

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 0,30 puanlık artışla 7.624,59 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 azalırken, bilişim sektörü yüzde 1,25 kazançla öne çıktı.



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,06 artışla günü 7.624,29 puandan tamamlamıştı. Analistler, küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı artan oynaklık ve jeopolitik risklerin etkisiyle karmaşık bir seyir izlendiğini belirtti.



Bugün, ABD'de açıklanacak veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarını etkilediğini belirtti. Fed'in toplantı tutanaklarından gelecek politika sinyallerinin önemine dikkat çeken analistler, aynı zamanda yurt içinde enflasyon verilerinin de yakından izleneceğini aktardı.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puan seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurgulayan analistler, piyasaların bu veri ve gelişmeler doğrultusunda şekillenebileceğini belirtti.



3 OCAK 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?



Ekonomist Ali Ağaoğlu, borsadaki düşüşün yükselen faiz oranları ve seçimin yarattığı belirsizlikler nedeniyle yaşandığını öne sürdü. Ağaoğlu, Nasıl Bir Ekonomi TV'deki yayınında, "Düşüşün sebeplerinden biri, yükselen faiz. Artık Türk Lirası borsanın rakibidir. İnsanlar için 2024'te bir yatırım alternatifidir. Bir de enflasyon muhasebesi meselesi var. Bu sene bilançolara bir etkisi olmayacak ama piyasa 2024'te etkili olacağı beklentisiyle bundan çekiniyor. Ben olacağını düşünmüyorum. Öte yandan seçimler geliyor. 'Şimşek görevde kalacak mı, kalmayacak mı?', bu nedenle risk almama isteği var. Bu durumda piyasaya yeni para girişi olmuyor. Satmak isteyenler daha düşük fiyatlara razı oluyor, borsa düşüyor." dedi.



"Çok ciddi hüsranlarla karşılaşacağız"



Ağaoğlu, borsada halka arzlar konusunda da uyarı yaptı. "Çok ciddi hüsranlarla karşılaşacağız." diyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Şimdi, kimse kusura bakmasın, çok daha beter bir durum var. Hakikaten önümüzdeki yıla dair söyleyeceğim en önemli konu, bu sene ve geçen senenin halka arzlarının birçoğu önümüzdeki sene borsada çok üzülecekler. Bunlar nominal artışlarla yaşayabilirler belki bir miktar ama reel veya dolar bazında çok ciddi hüsranlarla karşılaşacağız. Ben, yapılan halka arzların çok büyük bir kısmında bunun böyle olacağını ısrarla söyledim. bu oyun alanında kurallar son derece berbat bir şekilde değiştirildi ve çok kötü uygulandılar. Son iki senede yapılan halka arzların yüzde 95'ine yabancı falan gelmez. hiç tartışmayalım. Oraya bir tane yabancı gelmez. Gelirse de milleti iyice hırpalarlar."



Öte yandan ekonomist Devrim Akyıl ise BIST 100 grafiğindeki görünümün negatif olduğunu vurguladı. Akyıl, "BIST 100'de bir çift tepe görüntüsü var. Resme nereden bakarsam bakayım hala negatif görünüyor. 7802 geçilirse şekil tekrar değişebilir. Daha önceki haftalarda anlattığım gibi yukarıdan satış baskısı devam ediyor. Maalesef yüksek faiz ortamının verdiği, özellikle siyaset tarafının da artık borsayı desteklemeyeceğini ilan etmesiyle biraz çekincelerin arttığı ve hisse bazında, hem de büyük hisselerde bazı dramatik satışların geldiğini görüyoruz. Taban taban gidişler var. Bu böyle birkaç günde duracak bir gidiş değil." ifadelerini kullandı.



Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.

Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur.Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.