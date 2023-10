Borsa neden düşüyor? Son dakika 13 Ekim 2023 Borsa İstanbul neden düştü?

-Zorunlu karşılık kararı





Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,98 puan azalışla ve yüzde 0,21 değer kaybederek 8.242,29 puana indi.Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalırken, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile bilişim oldu.Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybıyla 8.259,27 puandan tamamladı.Küresel pay piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerin hala güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla birlikte Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.080 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Piyasalar haftaya İsrail-Filistin arasında sıcak çatışmaya dönüşen gerginliğin gölgesinde başlıyor. Uzmanlar, Ortadoğu'da artan tansiyonun piyasalara ilk aşamada olumsuz yansıyabileceğini düşünüyor. Ancak yatırımcılara gelişmeleri yakından izleyip, panik işlemlerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.Piyasa hareketli bir haftaya daha giriyor. Eylül ayı rakamlarının açıklandığı geçen hafta, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum, ABD tahvil faizlerinin seyri piyasalar tarafından yakından takip edildi.JP Morgan'ın Türk Lirası'nın ucuz olduğuna ve ilave devalüasyona gerek olmadığına yönelik açıklaması yine ana gündem maddelerinden biri oldu. Piyasalar yeni haftaya ise İsrail-Filistin arasında yaşanan sıcak çatışmaların gölgesinde başlıyor.Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" ismini verdikleri bir saldırı başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.Karşılıklı saldırılardan her iki taraftan yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "bu kara gün için intikamının büyük olacağını" söyledi. Ortadoğu'da suların yeniden ısınmasının Türkiye'de piyasaları nasıl etkileyeceği sorusu şu an yatırımcılar arasında yanıtı en çok merak edilen soru oldu. İsrail-Filistin arasında yaşanan gerginliğe piyasaların ilk tepkisinin olumsuz olacağını söyleyen Meksa Portföy Stratejisti Zeynel Abidin Balcı, savaşın seyrine göre yönün belirleneceğini düşünüyor. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur.Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.