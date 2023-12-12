Borsa neden düşüyor, düştü? Son dakika 12 Aralık 2023 BIST bugün neden düştü?

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.

BIST 100, haftanın ilk gününde düşüş eğilimini devam ettirirken %2,34 gerilemeyle günü 7.727,37 puandan kapattı. Yatay açılış sonrası ilk işlemlerde seyrin satıcı ağırlıklı devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi, dünkü düşüşün ardından dolar bazında 266,57 dolara geriledi.Dünkü işlemlerde BIST 100'de sadece 7 hisse günü artıda tamamlarken 92 hisse düşüş kaydetti. Endeksin günlük işlem hacmi ise 78,4 milyar TL ile toplam hacmin %72,5'ini oluşturdu.Borsa İstanbul açılışında orman, sigorta ve elektrik sektörleri, kısmi yükselişle öne çıktı. İlk işlemlerde en çok düşen sektör, dün yaşanan hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası TFF'nin futbol müsabakalarını süresiz askıya alma kararı sonrası spor oldu. Spor endeksi, ilk işlemlerde %2'nin üzerinde geriledi. Ardından %1 bandında düşüşle başlayan kobi ve iletişim geldi.BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında tavan fiyatına ulaşan YEOTK ile birlikte KCAER ve ALFAS en çok yükselen 3 hisse oldu. EGEEN, ECZYT ve KONYA payları ise BIST 100'de en çok düşüşle başlayan hisseler oldu.Borsa İstanbul genelinde SNPAM, DAGHL ve SAMAT ile yeni hisseler SKYMD, CATES ve BEGYO güne tavan fiyatından başladı. KENT, UMPAS, KSTUR payları açılışta en çok düşen hisseler oldu.Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise piyasa katılımcıları, TSİ 16.30'da açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklanacak.Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur.Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.