Haber Tarihi: 05 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 17:17

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 5 Ağustos)

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nde düşüş sürüyor. BIST 100 endeksi günü 0,50% düşüşle 10.638,58 puandan kapattı. Peki borsa neden düşüyor?

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 5 Ağustos)
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Borsadaki düşüşe, Ortadoğu'da etkisi artan jeopolitik gerilimler ile buna bağlı olarak Türkiye – İsrail arasında yaşanan gerginlik ve enflasyon muhasebesinin etkisini sert göstermesi beklenen 2. çeyrek bilançolarının fiyatlamaları sebep oluyor.

Diğer taraftan banka bilançolarının da beklentilere paralel şekilde zayıf gelmesi endeks üzerindeki stresi artırırken, satış baskısını da tetiklediği söylenebilir. Dün açıklanan banka bilançolarında her ne kadar Garanti BBVA (GARAN) beklentilerin üzerinde bir bilanço açıklasa da, Yapı Kredi (YKBNK) 31%'lik net kâr düşüşü yaşadı ve geçen yılın ikinci çeyreğinde 11,4 milyar TL olan net kârı 2024'te 7,1 milyar TL'ye düştü. Garanti ise beklentilerin oldukça üzerine çıkarak geçen yılın ikinci çeyreğinde 18,2 milyar TL olan net kârını 21,8 milyar TL'ye çıkardı.
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