Haber Tarihi: 19 Kasım 2024 14:05 - Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 14:05

Borsa neden düşüyor, düştü bugün? 19 Kasım 2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 düşüşle 9.196,02 puandan başladı. Peki, Borsa neden düşüyor, düştü? Bugün Borsa İstanbul neden düşüyor?

Borsa neden düşüyor, düştü bugün? 19 Kasım 2024
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33'lük bir düşüşle 9.196,02 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 30,84 puanlık bir azalış göstererek, yatırımcıların dikkatini çekti.

Borsa Neden Düşüyor?

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı yüzde 0,36 ile tekstil ve deri sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 0,84 ile orman, kağıt ve basım sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalar ve ABD Ekonomisindeki Belirsizlikler
Borsa İstanbul'daki düşüş, küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair artan belirsizliklerle paralel bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarının, yeni başkan Donald Trump'ın izleyeceği politikalarla nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği endişesi yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

Analistler, Fed ile Trump arasındaki olası anlaşmazlıkların ve yumuşayan para politikalarının uzun vadede ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Bu belirsizlikler, Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Göstergeler ve Beklentiler
Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD enflasyonu, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvuruları takip edilecek. BIST 100 endeksinde ise teknik açıdan 9.100 ve 8.950 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.400 puanın direnç seviyeleri olarak izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.
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