Haber Tarihi: 04 Kasım 2024 13:23 - Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 13:23

Borsa neden düşüyor, düştü? 4 Kasım 2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 değer kaybederek 8.862,49 puandan başladı. Peki, Borsa neden düşüyor, düştü? Bugün Borsa İstanbul neden düşüyor?

Borsa neden düşüyor, düştü? 4 Kasım 2024
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BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 22,51 puan ve yüzde 0,25 azalarak 8.862,49 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,26 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 0,22 ile taş ve toprak olurken, en çok değer kaybeden sektör ise yüzde 0,56 düşüşle madencilik olarak kaydedildi.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 artışla 8.885,00 puan seviyesinden tamamlamıştı.

S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltti. Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak belirledi. S&P tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği, kısa vadeli kredi notunun ise "B" seviyesinde sabit kaldığı bildirildi.

Borsa Neden Düşüyor?

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Bu çerçevede, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının "geçici bir tedbir" olarak uygulandığı ifade edildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne ve Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. DEM Parti ise kayyum atamalarına tepki göstererek, "Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.
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