Haber Tarihi: 30 Eylül 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 16:13

Borsa neden düşüyor, düştü? 30 Eylül 2024

Ekrem İmamoğlu ile ilğili mahkeme kararının bugün açıklanacağı iddiaları borsanın düşüşüne neden oldu. Peki, Borsa neden düşüyor, düştü? 30 Eylül 2024

Borsa neden düşüyor, düştü? 30 Eylül 2024
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Borsaya vergi getirilmeyeceği yolundaki açıklamalarla son 3 gündür yükselen borsa bugün yönünü aşağı çevirdi. Borsanın bugün yaşadığı düşüşün sosyal medyada yer alan İmamoğlu kararı ile alakalı olduğu öne sürülüyor.

Gazeteci Fatih Altay'ın x hesabı üzerinden "Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor" attığı tweet kısa sürede yayılda. Bazı sosyal medya hesaplarından da benzer iddiaların yer aldığı görülüyor.

Bu iddialar üzerine güne yüzde 1 yükselişle başlayan borsa yönünü yüzde 1 düşüşe çevirdi.
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