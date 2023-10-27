Borsa neden düşüyor, düştü? 27 Ekim 2023 son dakika BIST100 bugün neden düştü?

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.

Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor. BİST güne yüzde 0,16 oranında primle 7674 puandan başladı. Açılışta 201 hisse yükselirken 80 hisse düştü.Dolar 28,1732 lira, euro 29,7605 lira, gram altın ise 1801 liradan işlem görüyor.Uzmanlar, bugün borsadaki düşüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ve Hamas ile ilgili açıklamalarının etkili olduğuna işaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada "İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik" demişti.Hamas ile ilgili "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" diyen Erdoğan, konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanhayu ile ilgili şunları söylemişti:"Ben hayatımda bir kere Netanyahu denen adamın elini sıktım. Türkevi'nde Amerika'da. İyi niyetimiz vardı. Onu suiistimal vardı. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik, gitmeyeceğiz. İyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. O da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi suiistimal ettiler."Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkelerinde gerçekleştirdiği yabancı yatırımcı temaslarına devam ederken; Riyad'da Future Investment Initiative Institute'un düzenlediği panelde konuştu. Yeni normalin, sağlam politikalarla güven inşa etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu, nihayetinde portföy ve doğrudan sermaye girişlerine yol açacak. Sermaye girişleri dezenflasyon sürecini hızlandıracak, lirada reel değer kazancını yaratacak" şeklinde kaydetti.Bakan Şimşek, para politikası çatısında son yıllarda sorunlar olduğunu belirtirken, politikanın yeniden inşa edildiğinin altını çizdi.Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine sahip olduklarını belirtti ve programın sürekliliği konusunda endişelerin yersiz olduğunu söyledi.Bakan Şimşek, yabancı yatırımcı girişleriyle ilgili olarak da, "Yabancı yatırımlar geri dönecek ama zaman alacak" şeklinde söyledi.Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur.Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.